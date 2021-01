Walk on, walk on With Hope in your Heart And you’ll never walk alone You’ll never walk alone Liverpool, Anfield Road. Ein verregneter Samstag im Oktober 1963. Vor dem Spiel gegen Sheffield Wednesday wärmen sich die "Kops", die treuesten Fans der Reds, mit aktuellen Gassenhauern aus den Charts auf. Just beim neuen Nummer-1-Hit "You’ll never walk alone" von "Gerry and The Pacemakers" gibt die Anlage den Geist auf. Die textsicheren Anhänger sangen den Song einfach weiter. So ist die Legende und so