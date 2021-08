Ein Sommer in schlechter Gesellschaft

Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jetzt ist sie komplett, die Jahreszeiten-Tetralogie der schottischen Autorin Ali Smith, die in den letzten Jahren so viel internationale Anerkennung bekommen hat. Im vierten und letzten Roman "Sommer" führt uns Smith einmal mehr in die britische Gesellschaft der Post-Brexit-Jahre.

Die kleine private Welt, in der sich die große politische spiegelt, ist diesmal die Familie von Sacha Greenlaw, einer sensiblen Sechzehnjährigen, die sich Sorgen um das Klima, die Zukunft und um geflüchtete Menschen macht. Und dann kommt auch noch Covid-19!

Weniger sorgenvoll als Sacha präsentiert sich ihr jüngerer Bruder Robert, einerseits ein begabter Dreizehnjähriger, der Einstein verehrt, andererseits ein Pubertierender von grenzwertiger Bösartigkeit, der es lustig findet, seiner Schwester eine Sanduhr in die Hand zu drücken, auf die er Superkleber geschmiert hat.

Mutter Grace, eine ehemalige Schauspielerin, übertüncht mit bildungsbürgerlichen Gemeinplätzen die Bruchstellen ihres Ehe- und Familienlebens. Ihr Gatte ist ins Nachbarhaus übersiedelt, zu Ashley, die um zwanzig Jahre jünger ist als er. Wie in ihren anderen Romanen auch, wechselt Ali Smith gerne Raum, Zeit und auch die Handlungsebene.

Nur lose verbunden mit der Familie-Greenlaw-Handlung ist die Geschichte von Daniel Gluck. Smith-Leser kennen ihn schon aus dem Roman "Herbst", wo Daniel gerade seinen Hunderter gefeiert hat. Mittlerweile ist er noch um vier Jahre älter, rund um die Uhr pflegebedürftig, und in seiner Erinnerung überlagern sich Realität, Traum und Imagination.

Interniert im Camp

Daniel Glucks Erinnerung greift weit zurück in die vierziger Jahre, als er auf der Isle of Man im Hutchinson Camp lebte. Dort wurden Menschen interniert, die in England lebten, aber deutscher Abstammung waren und folglich unter Verdacht gerieten, mit Hitler zu sympathisieren, obwohl meist gerade das Gegenteil der Fall war.

Die Vielschichtigkeit von Handlung, Zeit und Raum macht es den Smith-Lesern nicht immer leicht, ebenso die wechselnden Perspektiven, die gesicherte Auskünfte über "die Wirklichkeit" nur selten zulassen.

Die Autorin liebt auch intertextuelle Verweise für Insider, zum Beispiel auf Shakespeare. Bisweilen sieht sie sich daher mit dem Vorwurf eines stilistischen Virtuosentums als Selbstzweck konfrontiert. Aber selbst wenn es so wäre, grandios erzählt ist "Sommer" allemal, auch in deutscher Sprache. Dafür verdient Übersetzerin Silvia Morawetz großes Lob.

Ali Smith "Sommer": Roman, Luchterhand Verlag, 375 Seiten, 22,95 Euro

