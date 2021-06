"Ich bin kein Roboter" – diese Tatsache muss jeder Mensch bestätigen, der online einen Corona-Test via QR-Code absolviert. "Was fragt ihr so blöd?", mag man sich denken, während man so hilft, Spam abzuwehren. Wer aber den neuen Kinofilm "Ich bin dein Mensch" in der Regie von Maria Schrader gesehen hat, wird diesen Vorgang wohl mit etwas anderen Augen sehen. Denn diese herrliche Arbeit handelt davon, was geschehen würde, gäbe es Roboter, die täuschend echt auf "menschlich" getrimmt wären.