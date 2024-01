maschek: "Nehammer ist mit seinem unterdrückten Zorn zu einer meiner Lieblingsfiguren geworden"

Bei maschek geht’s rund: Der Andrang zu ihren Shows "Das war 2023" am 16. und 17. Jänner im Linzer Posthof ist so groß, dass der Welser Peter Hörmanseder und der Niederösterreicher Robert Stachel am 17. Jänner um 16 Uhr eine Zusatzshow einlegen müssen. Am 26. Jänner starten die beiden um 21.15 Uhr auf ORF 1 ihre erste eigene TV-Show: eine monatliche "extended version" ihrer grandiosen Synchronisationen von wild zusammengeschnittenen TV- und YouTube-Clips.