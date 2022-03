Es war am 6. September 1997, als Elton John endgültig zur Legende wurde. Prinzessin Diana war wenige Tage zuvor ums Leben gekommen, nun setzte sich der Pop-Star, ein enger Freund von Lady Di, bei der Trauerfeier in der Westminster Abbey ans Klavier und sang mit unverwechselbarer klarer Stimme und versteinerter Miene mit seinem Song "Candle In the Wind" Millionen Menschen aus der Seele.