Ein sehr moralisches Angebot für alle unter 30

Theater- und Konzerthäuser kennen das Dilemma: Ihr Publikum ist treu, wird aber immer älter. Junge Menschen für Theater, Oper oder Tanz zu generieren, ist ein schwieriges Unterfangen. Genau hier setzt das U30-Angebot des Kulturabos der OÖNachrichten in Zusammenarbeit mit Landestheater Linz, Brucknerhaus, Posthof und Theater Phönix an.

Aus insgesamt 13 Veranstaltungen können sich alle unter 30 Jahren fünf Termine aussuchen – zum unschlagbaren Preis von 49 Euro. Das Angebot ist bunt zusammengewürfelt.

Zum Beispiel: Ein Konzert des legendären Vokalensembles Manhattan Transfer ("I Love Coffee I Love Tea") am 14. November im Brucknerhaus, das Musical "School of Rock" am 22. Oktober im Musiktheater, ein Konzert des Avantgarde-Duos "Blixa Bargeld und Teho Teardo" am 24. November im Posthof, ein Kabarettabend ebendort im April 2024 und eine Vorstellung von Edmond Rostands Theaterklassiker "Cyrano de Bergerac" im Theater Phönix würden regulär insgesamt mehr als 200 Euro kosten – mit dem U30-Angebot des OÖN-Kulturabos sind diese fünf hochkarätigen wie unterschiedlichen Veranstaltungen zum einmaligen Sonderpreis von 49 Euro zu genießen.

"Wir freuen uns, dass das Brucknerhaus und der Posthof bei dieser schönen Aktion dabei sind. Mit dem Kulturabo der OÖN erlebt man einfach mehr", sagt der Künstlerische Leiter der LIVA, Dietmar Kerschbaum. Das Brucknerhaus wickelt heuer sowohl "U30" als auch das "Große Abo" organisatorisch ab. Dieses umfasst insgesamt 13 Termine in den vier Partnerhäusern zum Preis von 442 Euro.

