Ein Schwede und "unsere" Sisi sind Cannes-Goldstücke

Man muss schon sehr gut sein, wenn man beim Filmfest in Cannes eine eigene Jubeltradition begründen kann: Der Schwede Ruben Östlund, der Samstagnacht mit "Triangle of Sadness" seine zweite Goldene Palme holte, lud auf der Bühne zum kollektiven Freudenschrei. So, wie es der 48-Jährige getan hat, als er "die Palme", einen der wichtigsten Filmpreise, 2017 bekam.

"Fast die ganze Nordhalbkugel"

Damals reüssierte Östlund ("Höhere Gewalt") in Südfrankreich mit "The Square", einer Kunstwelt-Satire. In "Triangle of Sadness" lässt er Superreiche stranden, wo man sich nichts kaufen kann – auf einer einsamen Insel (Kinostart: Herbst).

Nicht mit Geldadel, sondern echter Monarchie legten die Grazer Regisseurin Marie Kreutzer (45) und ihre luxemburgische Darstellerin Vicky Krieps (38) einen der Filme der 75. Cannes-Auflage vor.Im österreichischen Kinofilm "Corsage" (Start: 7. Juli), einer zeitgenössisch-feministischen Annäherung an Kaiserin Elisabeth in ihren 40ern, erspielte sich Krieps ("Phantom Thread") in der Reihe "Un Certain Regard" (außer Konkurrenz) den Schauspielerinnen-Preis.

Ein inniges Duo: Maria Kreutzer (rechts) und Vicky Krieps. Bild: Reuters/Sarah Meyssonnier

Was den Verkauf des Films betrifft, scheint "Corsage" auf bestem Wege zu sein, der Welt ein anderes (Film-)Gesicht von "Sisi" zeigen als jenes der großen Romy Schneider. "Quasi die gesamte Nordhalbkugel", wie Produzent Alexander Glehr den OÖN sagt (mehr rechts), hat sich die Rechte an "Corsage" gesichert. Zugeschlagen haben damit zentrale englischsprachige Kinomärkte: USA, Kanada, Großbritannien. Am Verkauf nach China werde gearbeitet. "Ein Ausrufezeichen" für die gesamte österreichische Filmbranche sei gelungen.

Ein solches setzte auch einmal mehr Südkorea. Bekannt geworden als Vater der armen Familie im Oscar-Hit "Parasite", holte Song Kang-ho (55) die Palme als bester Darsteller im Familiendrama "Broker". Außergewöhnlich jung, mit 30 Jahren, gewann Lukas Dhont den Großen Jury-Preis mit dem Freundschaftsdrama "Close". Der Belgier teilt sich die Auszeichnung mit Claire Denis (76, "Stars at Noon"). Die Pariser Regie-Veteranin rief dazu auf, wieder ins Kino zurückzukehren.

Die Gewinner von Cannes

Goldene Palme: „Triangle of Sadness“, Ruben Östlund

Großer Preis der Jury: „Stars at Noon“, Claire Denis (Frankreich), ex aequo mit „Close“, Lukas Dhont (Belgien)

Beste Darstellerin: Zahra Amir Ebrahimi („Holy Spider“, Iran)

Bester Darsteller: Song Kang-ho („Broker“)

Regie: Park Chan-wook (Südkorea)