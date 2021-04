Ein schräges Duo auf Mörderjagd im Film-Biz

Gegensätze ziehen sich an – und liefern jedem Autor Stoff für Geschichten. Und so schickt Theresa Prammer in ihrem sechsten Krimi den knorrigen Privatdetektiv Edgar Brehm gemeinsam mit der naiven, aber patenten Schauspielstudentin Toni auf Mörderjagd durch Wien.

Eigentlich hat sich Toni selbst an Brehm gewandt, als ihr Freund mit all ihren Ersparnissen spurlos verschwand. Doch weil sie nicht zahlen kann, arbeitet sie die Ermittlungskosten als Lockvogel im aktuellen Fall des Detektivs ab.

Darin wird Brehm von der Frau des berühmten Filmregisseurs Alexander Steiner gebeten, wegen eines Tagebuchs zu ermitteln, in dem eine anonyme Schreiberin ihrem Mann sexuellen Missbrauch vorwirft. Und dann wird auf der Gartenparty der Steiners plötzlich ein Kellner ermordet ...

Theresa Prammer gelingt es mühelos, die Handlungsstränge zu einer spannenden Geschichte zu verflechten. Sie erzählt prickelnd bis zum furiosen Finale und schafft eine Atmosphäre, in der sich die Leser sofort wohl fühlen, auch wenn den Figuren ein Tick mehr psychologische Raffinesse nicht schaden würde. Trotzdem folgt man dem schrägen Ermittlerduo blind in jede zwielichtige Ecke des Film-Biz – und hofft auf eine Fortsetzung.

Theresa Prammer: "Lockvogel", Haymon-Verlag, 376 Seiten, 24,90 Euro

