Ein „schicksalhaftes Zeichen der Zeit“

Neun Künstlerinnen und Künstler sind in der heurigen Herbstausgabe des Styraburg Festivals zu Gast bei Veranstalter und Künstler Hapé Schreiberhuber. Der 54-jährige Steyrer verbindet zur Eröffnung am 21. 10. um 10 Uhr Bildkunst mit Musik: Während die Violinistin Teresa Wakolbinger und der Cellist Baran Karoly „Vier Inventionen“ von Johann Sebastian Bach spielen, zeichnet er in einer Live-Performance. Um 15 Uhr werden kunstgeschichtliche Führungen in der Schlossgalerie geboten.