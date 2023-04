Ein Reiseabenteuer ins Jahr 2222 zu Wesen mit Herz oder Akku

Als "verrückter Professor" hat sich der oberösterreichische Schauspieler Dominik Maringer vor zwei Jahren mit dem Ensemble CrossNova im Linzer Brucknerhaus auf eine Zeitreise in die Vergangenheit begeben. "Per Zufall in die Zukunft" lädt der aus mehreren TV-Filmen Bekannte nun in seinem gleichnamigen neuen Musiktheater für alle ab sechs Jahren, diesmal als "verrückter Erfinder". Uraufführung des Auftragswerks vom Brucknerhaus ist am 5. Mai beim "Festival 4020".