Selbstverständlich hat das Schauspiel eine Experimentierbühne zu sein. Aber sofern sich das freie Spiel postdramatischer Kräfte wie am Donnerstag bei den Salzburger Festspielen in eine zusammengeschusterte Neuschreibung von Arthur Schnitzlers (1862–1931) Gesellschaftsanalyse "Reigen" in die kritische Beliebigkeit verfliegt, dann fühlen sich 140 Minuten wie der Morgen nach einer durchzechten Nacht an.