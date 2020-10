Seine Arbeiten hängen im Pariser Centre Pompidou genauso wie im MoMA in New York. Roger Ballen kam über seine Mutter, die bei der legendären Fotoagentur Magnum arbeitete, zur Fotografie. Magnum-Star Henri Cartier-Bresson nahm ihn als Buben unter seine Fittiche. Ab heute (bis 14. Februar) sind so beeindruckende wie bedrückende Arbeiten des 70-jährigen Fotografie-Stars, der Psychologie studiert hat, Doktor der Geologie ist und in Johannesburg in Südafrika lebt, im Francisco Carolinum zu sehen.