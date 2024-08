Karin Bonelli: Ein Probespiel ist "wie ein Rennen im Spitzensport"

Am 24. August ist die Grieskirchnerin selbst im Eröffnungskonzert zu erleben. Im Interview spricht die 35-Jährige über ihre Mission und die Herausforderungen im Leben einer Orchestermusikerin. "Es geht dahin, wir sind voll im Einsatz", sagt Karin Bonelli. Die Salzburger Festspiele gehören für die Flötistin der Wiener Philharmoniker zum Sommer dazu – bis auf die Matinee am 24. August. "Meine Kollegen sind so nett und übernehmen, Gott sei Dank." An diesem Tag ist die