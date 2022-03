Ein prächtiger Reigen an künstlerischen Verführungen

So schreitet in dem engen Bretterhaus Den ganzen Kreis der Schöpfung aus, Und wandelt mit bedächt’ger Schnelle Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.

So schließt Goethes Text "Vorspiel auf dem Theater", den der Dichter seinem "Faust" vorangestellt hat. Mit diesen Versen wird Klaus Maria Brandauer am 22. Juni die Salzkammergut Festwochen 2022 im Stadttheater Gmunden eröffnen. Das Datum ist kein Zufall: An diesem Tag vor 150 Jahren wurde das Theater eröffnet – und der Festakt setzt bis 21. August ein blendendes Treiben durch alle künstlerischen Disziplinen in Gang.

Caroline Peters Bild: APA/Barbara Gindl

Das Führungsteam mit Christian Hieke (künstlerischer Leiter), Johanna Mitterbauer (kaufmännische Geschäftsführerin) und Theater-/Literatur-Chefin Karin Bergmann hat eine Perlenkette an Angeboten aufgefädelt. Und Bergmann lässt die Funken zu einem weiteren Jubiläum sprühen: Vor 125 Jahren fand hier die österreichische Erstaufführung von Arthur Schnitzlers "Freiwild" statt. Dieses Stück wird in einer szenischen Lesung (u. a. mit Burgtheater-Schauspielerin Marie-Luise Stockinger) aufgeboten. Der spannende Regisseur Franz-Xaver Mayr inszeniert Schnitzlers berühmtestes Drama "Reigen" (die OÖN berichteten), darüber hinaus gibt’s Lesungen mit Michael Heltau, Chris Pichler und Hermann Beil, Sven-Eric Bechtolf und August Zirner, Peter Simonischek und Brigitte Karner, Begegnungen mit dem Dramatiker Thomas Arzt (zu "Else – ohne Fräulein") und unterhaltsamen Hintersinn mit Harald Schmidt, der unter anderem mit Burgtheater-Schauspielerin Caroline Peters über Gott und die Welt plaudert. Eine feine Balance zwischen Schnitzler und Thomas Bernhard.

Die Band My Ugly Clementine Bild: Fasching

Das Konzertprogramm glänzt mit Startenor Piotr Beczala und dem Bruckner Orchester Linz, außerdem mit Percussion-Haudegen Martin Grubinger und Spitzengeiger Benjamin Schmid. Die Popkultur kommt mit der Band My Ugly Clementine in Bewegung, und Kabarettist Michael Mittermeier ist ein guter Verführer, die Belastungen des Alltags zu vergessen. "Gmunden Photo", die Schau "BestOFF" von Studierenden der Linzer Kunstuni sowie der initiierte Skulpturenpark (Toscana) mit Arbeiten von Bruno Gironcoli bis Erwin Wurm sind nur drei Beispiele für Herausragendes der Bildenden Kunst. Kein Wunder, dass Johanna Mitterbauer anpeilt, den Rekord von 2021 (15.000 Besucher) zu überbieten. (pg)

Karten/Infos: www.festwochen-gmunden.at