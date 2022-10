Ein Poxrucker-Hit fährt im Tourbus mit

Schon zahlreiche Musikgruppen haben sich der „SIE“-Challenge gestellt: Dabei rufen die Poxrucker Sisters gemeinsam mit den OÖN Chöre, Ensembles und ganze Musikkapellen auf, den Sommerhit „SIE“ in einer Kurzversion zu interpretieren und dann auf Social Media hochzuladen.

Auch prominente Unterstützung haben die drei Schwestern aus dem Mühlviertel dabei schon erhalten: Die Folkshilfe hat den Song – außer Konkurrenz – ebenfalls interpretiert. Auf einer Fahrt im Tourbus zum Bandkollegen Florian Ritt nach Wien haben Paul Slaviczek, der dabei auch Banjo spielt, und Gabriel Fröhlich den Song interpretiert und ein Video davon auf Instagram gepostet. „Nachdem im Song mit ,Simone’ ein Lied von uns zitiert wird, war es Ehrensache, den Song zu covern“, sagt Florian Ritt, Sänger und Harmonikaspieler.

„Cooler Song mit Botschaft“

Außerdem gefällt den drei Burschen die Botschaft des Songs: „Wir brauchen mehr starke Frauen im Musikbusiness“, sagt Ritt. Ihm ist es wichtig, dass die Musikbranche so divers wie möglich ist: „Erst dann entsteht ein vielfältiges Miteinander, in dem jeder so sein kann, wie er will.“ Die Poxruckers und die Folkshilfe verbindet eine jahrelange Freundschaft: „Wir schätzen einander gegenseitig menschlich und musikalisch“, sagt Florian Ritt.

Auch die Folkshilfe arbeitet schon an neuen Songs. „Unser Album soll in eineinhalb Monaten fertig sein“, sagt der Mühlviertler, der mittlerweile in Wien lebt. Erscheinen wird das Album im Frühjahr 2023: „Dann geht’s wieder auf Tour“, sagt Ritt, der schon heuer im Dezember mit seinem Solo-Projekt Frinc durch Deutschland tourt. Vorbote für das neue Album ist die Single „Alles in mir“, die am 4. November erscheint: ein ruhiges, gefühlvolles Liebeslied im gewohnten Quetschn-Gitarren-Sound. Florian Ritt freut sich schon auf die CD: „Es ist das beste Album, das die Folkshilfe je gemacht hat.“ Warum? „In den vergangenen Jahren ist viel passiert. Die Songs, die wir gerade schreiben, sind sehr erwachsen und haben viel Substanz.“ Es gehe um Beziehungen: „Um das, was uns Kraft gibt.“