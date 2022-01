Kultur ist in den vergangenen knapp zwei Pandemiejahren immer wieder einmal hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand in Zweifel gezogen worden. Die österreichische Erstaufführung des Musicals "Priscilla – Königin der Wüste" am Neujahrstag im Linzer Musiktheater gibt eine klare Antwort darauf. Diese schrill-bunte, lebensfrohe und -bejahende Produktion hat dazu auch noch therapeutische Wirkung: Sie lässt vergessen, zumindest zwei Stunden lang, wovon das richtige Leben bestimmt wird.