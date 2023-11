Salzburger Festspiele: Ein Opern-Regisseur inszeniert den Jedermann

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung", sagt Philipp Hochmair. Das in Haag/Hausruck lebende Schauspiel-Kraftwerk hat zu Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" eine innige Verbindung. 2018 sprang der 50-Jährige für Tobias Moretti in Salzburg ein, und bei seinem "Jedermann Reloaded"-Bühnenprojekt begeistert er mit ausufernder Inszenierung als Darsteller sämtlicher Rollen.