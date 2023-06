Ein Open-Air-Musical nach einem Klassiker

Bild: Theater in der Innenstadt

Ausgerechnet im Hof der Katholischen Privatuniversität wird ein Open-Air-Musical mit Seitenhieben auf die Kirche aufgeführt. "The Blues Brothers – In göttlicher Mission" wurde vom Film "The Blues Brothers" (1980) inspiriert und enthält auch Elemente aus der legendären 90er-Komödie "Sister Act".

Das von Werner Rohrhofer geschriebene Stück erzählt von zwei verurteilten Brüdern, die ihren Sozialdienst in einem Nonnenkloster absolvieren. Sie erfahren, dass das Kloster abgerissen werden soll, um ein Einkaufszentrum zu errichten. Um den Plan, hinter dem die Mafia steht, zu verhindern, geben sie vor, eine Reliquie, die abgehackte Hand des ersten getauften indigenen Amerikaners (die den Mittelfinger ausstreckt), entdeckt zu haben.

Regie führen Nik Raspotnik und Raimund Stangl. Ersterer verspricht "kritische Punkte ohne Profanität". Die Musik spielen die Mühlviertler Band "Blues Büro" und die "Almtal Powerhorns". Bei Schlechtwetter will man in das BRG Fadingerstraße ausweichen.

Termine: 6., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 27., 28. und 29. Juli, jeweils um 19.30 Uhr. Karten: www.theater-innenstadt.at oder Tel. 0732/918091

