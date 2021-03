Aufhören kommt für Mario Vargas Llosa nicht infrage. Dass er auch im hohen Alter noch gute Bücher schreiben kann, bewies der Nobelpreisträger erst voriges Jahr mit dem Roman "Harte Jahre", in dem er meisterhaft reale zentralamerikanische Geschichte mit fiktionalem Geschehen verwebt. Nun steht beim Grandseigneur der lateinamerikanischen Literatur wieder ein Geburtstag an: Am Sonntag, 28. März, wird Vargas Llosa 85 Jahre alt.