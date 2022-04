Als Teil der "Neuen Wilden" rund um Herbert Brandl begann in den 80er-Jahren Hubert Scheibls Aufstieg. Im Vorjahr gewährte die große Albertina-Ausstellung "Seeds of Time" faszinierende Einblicke in seinen künstlerischen Kosmos. Am Freitag feiert der Gmundner, der als einer der wichtigsten heimischen Vertreter der abstrakten Malerei gilt, seinen 70. Geburtstag.