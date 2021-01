Ein neuer Film stellt Franz und Eva Klammer aufs Podest

Der 5. Februar 1976 ging in die nationale Geschichte ein. Franz Klammer hielt allem Druck stand und holte bei der Abfahrt am Patscherkofel Olympia-Gold in der Abfahrt. Mit einem Vorsprung von 33 Hundertstelsekunden auf den Schweizer Bernhard Russi wurde der erst 22-jährige Sohn einer Bergbauernfamilie zur österreichischen Sport-Legende.