Ein musikalisches Kurzglück mit einem Altmeister

Er gründete die Bandlegende Henry Cow und die Art Bears. Später spielte er in unterschiedlichen Formaten mit John Zorn, Bill Laswell, dem Popstar Mike Oldfield oder dem Arditti Quartett.

Am Donnerstagabend trat Frith mit seinem neuen Trio, Jason Hoopes am Bass und Jordan Glenn am Schlagzeug, im Welser Schl8hof auf, wo er seit vielen Jahren immer wieder in verschiedensten Konstellationen konzertiert. Besetzt wie eine klassische Rockband scheint auch Frith zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Aber auch diesmal beschäftigt er sich nicht mit vordergründiger Gitarrenvirtuosität.

Verblüffend schön

Nach etwas störrischem Beginn kommt das Trio in einen ziemlich entspannten Spielfluss, reiht Stück an Stück, gestaltet souveräne Übergänge. Eins ergibt sich schlüssig aus dem andern, nichts wirkt gekünstelt oder angestrengt. Natürlich bemüht Frith unorthodoxe Klangerzeugung, bürstet und streichelt seine Gitarre, lässt Glöckchen schallen, stellt schwebende Klangflächen in den Raum. Aber das erscheint den Hörern richtig und natürlich, unaufgeregt und von verblüffender Schönheit.

Fazit: Eindringlicher Abend mit dem Avantgardemeister und seinen fast jugendlichen Mitstreitern, runde Sache, hätte nur ein wenig ausführlicher sein können. Nach einer Stunde war’s vorbei.