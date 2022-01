Ein musikalisches Fest mit den Haydn-Brüdern

Michael war Konzertmeister am Salzburger fürsterzbischöflichen Hof und Joseph weit östlich in Eisenstadt Kapellmeister der Fürsten Esterházy. Am Mittwoch stand die Musik der Gebrüder Haydn im Brucknerhaus beim vierten Konzert im Großen Abonnement mit dem Concentus Musicus Wien unter Stefan Gottfried auf dem Programm.