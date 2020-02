Ein "Museumsfestival" in den Ferien

Zum siebten Mal starten neun Linzer Museen in den Semesterferien eine Offensive: Unter dem Motto "Museum total" können das Ars Electronica Center, das Biologiezentrum, die Landesgalerie, das Lentos, das Nordico, das Kulturquartier, das Schlossmuseum, das Stifterhaus und die voestalpine Stahlwelt vier Tage lang mit nur einem Ticket besucht werden.

Zusätzlich gibt es an den vier Tagen von Donnerstag, 20. Februar, bis Sonntag, 23. Februar, besondere Angebote, vor allem für Kinder und Familien: So gibt es im Ars Electronica Center am Samstag ab 10 Uhr eine Führung mit anschließendem Workshop zum Thema künstliche Intelligenz. In der Landesgalerie Linz findet ebenfalls am Samstag ab 15 Uhr ein Kunstworkshop statt, bei dem Kinder – angeregt durch Bilder des Künstlers Jackson Pollock – sich malerisch austoben können. Am Freitag sind Kinder ab 16 Uhr eingeladen, im Stadtmuseum Nordico die Holzschnitttechnik auszuprobieren. In der voestalpine Stahlwelt erfahren Kinder ab acht Jahren an jedem der vier Tage ab 14.30 Uhr in einem Workshop, warum Stahl vor Korrosion geschützt werden muss, welche Stahlsorten es gibt und was bei einem Crashtest passiert.

Organisiert hat die Aktion "Museum total" der Linzer Tourismusverband. Dessen Direktor Georg Steiner ist stolz auf die Aktion: "Ein wahres Museumsfestival." Es kommt jedenfalls gut an: Im Vorjahr kamen nicht weniger als 8000 Besucher an den vier Tagen in die neun Museen.

Kunst ohne Barriere

"Für uns ist das eine Möglichkeit, Besucher auf unsere Museen aufmerksam zu machen, die sonst vielleicht nicht dorthin kommen würden", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) sieht in "Museum total" ein "österreichweit einzigartiges Angebot": "Zu einer umfassenden Persönlichkeitsentwicklung gehört auch die Beschäftigung mit Kunst. Mit dieser Aktion wollen wir das möglichst barrierefrei schaffen."

Museum total

Die Aktion: Von Donnerstag, 20. Februar, bis Sonntag,

23. Februar, können neun Linzer Museen mit einem Ticket um 14 Euro (Erwachsene) bzw. fünf Euro (Kinder) besucht werden. Für Kinder bis 14 Jahre mit der oö. Familienkarte frei.

Mit dabei sind das Ars Electronica Center, das Biologiezentrum, die Landesgalerie, das Lentos, das Nordico, das Kulturquartier, das Schlossmuseum, das Stifterhaus und die voestalpine Stahlwelt.

Infos: museum-total.at

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben h.schorn@nachrichten.at