Ein Museum für das Opernhaus in Bayreuth

All diese Fragen beantwortet ein neues Museum, das in Bayreuth direkt neben dem Markgräflichen Opernhaus eröffnet wurde. Im ehemaligen Redoutenhaus neben dem barocken Gebäude, das seit 2012 Unesco-Weltkulturerbe ist, geben das Museum und ein Info-Zentrum Einblicke in Theater- und Aufführungstraditionen. Die Kosten betrugen 16 Millionen Euro.

