Ein Mühlviertler gewinnt die Ennser Kleinkunstkartoffel

Der im Mühlviertel aufgewachsene Oberösterreicher, der Wirtschaftsrecht und Kommunikation studiert hat und jetzt in Wien lebt, konnte das Publikum unter anderem mit Erzählungen über seine reiche Ex-Freundin und sein neues Leben als Single überzeugen.

"Es wurde schon viel gelacht. Aber gelacht wurde generell heute den ganzen Abend", zollt er den weiteren fünf Finalisten und Finalistinnen Respekt: Chrissi Buchmasser, Die Schullerin, Gerald Kaiser, Gilbert Blechschmid und TubAffinity. Außer Konkurrenz begeisterten der heurige Showact BlöZinger und Moderator Clemens Maria Schreiner.

Auftritt im Kulturhof Linz folgt

Kaltenbrunner erhält nicht nur die Kleinkunstkartoffel-Trophäe, sondern auch Auftritte im Kulturhof Linz sowie in einem Format von ORF III. Seine Pläne als Sieger der Kleinkunstkartoffel 2022: "Ich werde an meinem Programm weiterschreiben. Das möchte ich im Herbst fertig haben, und dann soll es eine Premiere geben. So viel kann ich schon verraten: Oberösterreich und mein Heimatdorf im Mühlviertel werden im Programm eine Rolle spielen."

Die Ennser Kleinkunstkartoffel wurde für ORF III aufgezeichnet und wird voraussichtlich am 3. März um 22.50 Uhr ausgestrahlt. Auch im kommenden Jahr soll es den Bewerb wieder geben. Bewerbungen von Kabarettistinnen und Kabarettisten nimmt der Kulturverein Pa-Events ab sofort entgegen. Im Vorjahr hat der Steirer Seppi Neubauer die Kleinkunstkartoffel gewonnen.