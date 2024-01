Ein Moorsee mit dunklen Geheimnissen

Es könnte alles so schön sein im beschaulichen Örtchen Seeblick. Der Moorsee lockt Touristen an, die Natur ist unberührt, alte Bauernhöfe werden zu Appartements ausgebaut. Doch als bei Edi die Journalistin Ava ein Zimmer nimmt, ändert sich vieles. Sie verliebt sich in die junge Else, die doch Edi verehrt, der Klimawandel treibt die Temperatur in die Höhe und lässt den See immer weiter austrocknen. Die Politik hat eine schnelle Lösung parat: Der See wird ausgelassen und in der Nähe neu gegraben.