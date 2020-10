Ein Mini-Filmfest, große Glücksgefühle

"Ich war bei meiner Tante in Oberösterreich auf dem Land. Es war schon fast Mitternacht. Da ruft Christine Dollhofer an. Ich habe mir gleich gedacht: Das muss was zu bedeuten haben", sagt Anna Spanlang. Die Wahlwienerin, die aus Kallham kommt, lag richtig.

Die Intendantin des internationalen Linzer Filmfests Crossing Europe teilte der 32-Jährigen Freitagnacht mit, dass ihr Musikvideo am Samstagabend bei der Preisgala im OÖ Kulturquartier Linz ausgezeichnet wird. Da das großangelegte Crossing Europe im April abgesagt worden war, reicht man es in ausgewählten Etappen nach. Von Donnerstag bis Samstag waren es 50 Werke in der Schiene Local Artists Shorts im Ursulinenhof, bei der es zwei Wettbewerbe gab. Spanlang holte mit "AUTO", gedreht für die Band Klitclique, den mit 1500 Euro dotierten "Creative Region Music Video Award".

Ausgezeichnet: Regisseurin Anna Spanlang Bild: Christoph Leeb

"Sie hat sich so extrem gefreut, sie war richtig high. Es war überhaupt ein rührender Abschluss", sagt Dollhofer. Die Filmemacher seien glücklich darüber gewesen, ihre Werke auf der großen Leinwand zeigen zu dürfen, sich auszutauschen – mit Kollegen und Publikum, freilich unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsregeln.

"Unsere Vorstellungen waren durchgehend gut besucht, teils ausverkauft. Es war die richtige Entscheidung, das zu machen", sagt Dollhofer. Eine, von der auch Spanlang profitierte, die früher des Welser Jugendmedienfest Youki leitete. "Ganz ehrlich, ich freue mich auch über das Geld." Sie schlage sich wie viele Kollegen mit der Bürokratie der Corona-Fördertöpfe herum. "Ausgefallene Einkünfte" nachzuweisen, sei besonders schwierig und aufwendig.

Wie Spanlang kann auch Michael Stumpf (35), der das Wochenende bei den Eltern in Thalheim bei Wels verbrachte, nicht allein von seiner Berufung, Philosophie wie Kunst– und Kulturwissenschaft, leben. Im Brotberuf ist er Designer und Programmierer. Für "How To Disappear" hat er mit seinen Kollegen Robin Klengel und Leonhard Müllner den "Innovative Award" (3500 Euro) geholt. Ein Anti-Kriegs-Film, inspiriert von der Frage, ob man bei einem Ego-Shooter-Spiel desertieren kann. "Wir sind davon überwältigt, dass wir mit einer Arbeit, die aus der Games-Nische kommt, so ein großes Echo erzielen konnten."

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at