Ein Meister des freien Jazz zu Gast in Wels

Es ist schon ganz schön mutig, einem einzelnen Musiker eine dreitägige Personale zu widmen, vor allem, wenn die Klänge, die dieser seit vielen Jahren produziert, nicht die eingängigsten sind. Aber Anthony Braxton, Megastar des freien Jazz, ist dieses Risiko allemal wert. Außerdem ist mutiges Programmieren auch so etwas wie ein Markenzeichen der Macher im Welser Schl8hof.

Drei Abende bestreitet der 1945 in Chicago geborene Multiinstrumentalist, dessen Schwerpunkt auf dem Altsaxophon liegt, mit seinem Standardquartett in Wels. Jeweils eine andere einheimische Band gibt den Supporting Act, am 23. Jänner das Trio Berghammer, Gartmayer, Kern, am 24. Kurzmann, Stangassinger, Dzukljev und am 25. das Ulrichsberger Trio Now mit Tanja Feichtmayr, Uli Winter und Fredi Pröll. Seit Ende der 60er- Jahre ist Braxton aktiv, wurde um 1970 herum mit dem Quartett Circle berühmt, in dem neben ihm der Pianist Chick Corea, Bassist Dave Holland und Drummer Barry Altschul werkten. Die Band zerbrach relativ rasch. In der Folge ersetzte Braxton das Piano gern durch einen zweiten Bläser, Kapazunder wie der Trompeter Kenny Wheeler oder der Posaunist George Lewis nahmen Coreas Platz ein.

Drei Abende, dreimal anders

Kompositionen waren ihm immer wichtig, auch als Basis für Improvisationen. Seine Titel weisen immer wieder auf grafische Notationen hin, stellen Bezüge zu Naturwissenschaften und Philosophie her. Zudem arbeitet er auch als Lehrer, seit 1985 am Mills College in Oakland und seit 1990 als Professor für Musik an der Wesleyan University.

In den vergangenen Jahren thematisierte er zunehmend die amerikanische Jazzklassik, ganz großartig seine Einspielungen zur Musik des Cool- Jazz-Pianisten Lennie Tristano und des Bebop-Genies Charlie Parker.

In Oberösterreich gastierte Braxton einige Male im Jazzatelier in Ulrichsberg, besonders spektakulär 2005 im Rahmen des Festivals der Regionen. Nach Wels kommt er jetzt mit dem britischen Pianisten Alexander Hawkins, Neil Charles am Kontrabass und dem Drummer Stephen Davis. Drei Abende, immer mit einem anderen Programm, mit einem der wichtigsten und inspirierendsten zeitgenössischen US-amerikanischen Musiker.