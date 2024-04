Ein Maulwurf greift nach den Sternen

Mo, der Maulwurf liebt die Sterne – so sehr, dass er nicht widerstehen kann, als eines Nachts eine Leiter direkt in den Himmel führt. Er pflückt einen Stern nach dem anderen vom Himmel und bringt sie in seine Höhle, die nun wunderbar erstrahlt. Doch draußen im Wald sitzen alle anderen Tiere im Finstern. Da dämmert es Mo, dass er wohl doch etwas eigennützig gehandelt hat. Doch wie kann er, möglichst unbemerkt, seinen Fehler wiedergutmachen?