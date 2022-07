Ein Mann mit Hut machte alles wieder gut: Zucchero küsste Clam wach

Zwei Jahre lang hatte das Clam-Festival gegen Corona kein Leiberl, am Freitag kam ein Mann mit Hut und machte alles wieder gut: Der Italo-Rocker Zucchero begeisterte 7000 Fans auf der Meierhofwiese, die aufgrund des Regens eine Stunde, teilweise in den Autos, auf den Beginn warten mussten. Via Social Media wurde "Wir sind ja nicht aus Zucchero", als wettertrotzendes Motto des Abends ausgegeben und später bis Mitternacht auch zelebriert.