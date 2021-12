Ein Mädchen, das sein Anliegen fast mit dem Leben bezahlt hätte

Malala Yousafzai wurde 2014 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Hintergrund war ihr lebensgefährliches Auftreten für den Bildungszugang für Frauen in Pakistan. 2012 haben ihr deswegen Taliban-Terroristen in den Kopf geschossen. Das Mädchen überlebte schwer verletzt.

Der britische Autor Nick Wood hat unter dem Titel "Malala – Mädchen mit Buch" ein Drama für einen Schauspieler geschrieben, das gestern via Netzbühne des Landestheaters als Livestream Premiere hatte.

Friedrich Eidenberger spielt einen Autor, der Malala Yousafzais Geschichte niederschreiben möchte, allerdings von einer Schreibblockade geplagt wird. Er stellt Fragen (auch an das Publikum), er spielt Situationen nach, er recherchiert empathiegeladen – so will er einen Zugang zum Unbegreiflichen finden. Eidenberger macht das gut, allein sind seine Mittel begrenzt. Das ist auch das große Manko an dieser Produktion. Der Protagonist sucht zwar das Gespräch, die verbale Interaktion via Kamera mit dem Publikum, aber er kommt damit nicht durch. Zu groß ist die Hürde; die Aufforderung, gemeinsam Antworten zu suchen – etwa an eine via Zoom teilnehmende Schulklasse –, verpufft im Nirgendwo, im Schutz des Kamera-Offs. Auch für die Anmoderation würde man sich mehr Esprit und eine kurze, prägnante Stückeinführung wünschen.

Fazit: So wird Netztheater nicht zum Spielball der Kommunikation, sondern zum unüberwindlichen Hindernis.