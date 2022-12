Ein Machtrausch, der mitten ins Verderben führt

Eine lange Tafel quer über die Bühne, darüber ein Tischtuch, eine Königskrone drauf. Die Zuschauer sitzen links und rechts in ansteigenden Reihen und nehmen so quasi selbst an der Tafel teil. Gernot Plass’ Version von Shakespeares Tragödie "Macbeth" führt sie mitten hinein in ein intensives, fesselndes Kammerspiel. Am Mittwoch hatte das Gastspiel im Linzer Theater Phönix Premiere.