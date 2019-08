Alles begann 1979 mit Radiogeräten in den Fenstern der Linzer Wohnungen und der 8. Symphonie Anton Bruckners. In der ganzen Stadt war das Werk zu hören und im Donaupark von Walter Haupt visualisiert zu erleben. Neben Pöstlingberg und Mariendom hatte Linz mit der Klangwolke ein weiteres Wahrzeichen, das sich im Laufe der Jahrzehnte vom künstlerischen Ausgangspunkt zum kulturellen Ereignis mit gesellschaftspolitischer Botschaft entwickelt hat.

Für die 40. Jubiläumsausgabe am 7. September (ab 20.30 Uhr) hat sich David Pountney – der weltweit gefragte Regisseur, ehemalige Intendant der Bregenzer Festspiele und aktuelle künstlerische Direktor der Walisischen Oper in Cardiff – der Sache angenommen. "Solar" heißt sein Spektakel, bei dem er zusammen mit Bühnendesigner Robert Innes Hopkins nichts Geringeres plant, als die Sonne und deren mythologische, metaphysische und lebensspendende Bedeutung in fünf Akten zu inszenieren. Von der Sonnenanbetung über die wissenschaftliche Erforschung bis zur apokalyptischen Macht des Himmelskörpers, der uns mahnt, mit der Welt sorgsam umzugehen.

Insgesamt zehn Schiffe und zusätzlich installierte Plattformen mit einer Gesamtlänge von 520 Metern und einem Gesamtgewicht von 2500 Tonnen werden das Spektakel tragen – unter anderem ein Riesenrad der Firma Rieger mit einem Eigengewicht von 50 Tonnen. Der zum Einsatz kommende Ikarus-Gigant weist eine Flügelspannweite von 13 Metern auf. Aktuell werden in der Wiener Werkstätte "aufgemoebelt" von Jacob Schaefer, die ansonsten Dekorationen und Kulissen für üppige Film- und TV-Produktionen verwirklicht, aber auch die hünenhaften Figuren gebaut, die Pountney im Donaupark zum Einsatz bringt.

Eine Animation des am 7. 9. über der Donau schwebenden Ikarus.

Umweltbewusstsein

"Vor zehn Jahren war das noch das Thema einer kleinen Minderheit. Heute ist es das zentrale politische Thema, und damit meine ich nicht die Parteipolitik: wie wir mit dem Klimawandel umgehen, welche Maßnahmen wir setzen – und da spielt die Sonne eine maßgebliche Rolle", sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). Und weiter: "Als Stadt Linz geben wir nicht nur Statements ab, sondern wir wollen uns als die Industriestadt Österreichs zu einer klimasensibleren und umweltbewussteren Gesellschaft entwickeln. Das wurde im Juli im Gemeinderat beschlossen, hier erleben wir den künstlerischen Auftakt." Dieses Klangwolken-Jubiläum sei obendrein ein Indiz für die Offenheit der Stadt und die Bereitschaft zur Beschäftigung mit konfliktbeladenen Themen.

Ko-Regisseur Hopkins, der unter anderem 2002 die New Yorker Inszenierung von Brechts "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" mit Al Pacino ausgestattet hat, erzählt vom riesigen Bogen, der inhaltlich mit "Solar" gespannt wird. So geht es um die Bedeutung des Himmelskörpers für die Ägypter genauso wie um die Bedrohung, alles Leben durch ungefilterte Überhitzung auszulöschen. Und doch bleibt auch am Ende dieses Spektakels die Hoffnung.

Zahlen und Fakten zur Jubiläumsklangwolke

7. September, Linzer Donaupark, Beginn: 20.30 Uhr.

In Szene gesetzt werden neun Schiffe und Plattformen, außerdem ein Schiff der Linz AG sowie fünf Schlauchboote der Wasserrettung. Die Schiffe und Plattformen weisen insgesamt eine Länge von 520 Metern auf. Das Gesamtgewicht der schwimmenden Anlage beträgt mehr als 2500 Tonnen.

Zur Visualisierung kommen sechs Großraumprojektoren mit insgesamt 180.000 Lumen Lichtstärke zum Einsatz (zum Vergleich: Eine Kerze leuchtet mit 10 Lumen). Mehr als 400 Scheinwerfer am Donauufer, auf den Schiffen und am Ufer in Urfahr beleuchten das Geschehen.

Zum Einsatz werden unter anderem auch gebracht: 1 Riesenrad der Firma Rieger mit 26 Metern Höhe und 50 Tonnen Gewicht auf einer Plattform, 15 Tonnen Metall (verbaut in den Bühnenbildern), vier Stapler, zwei Scherenbühnen, zwei Steiger, ein 250-Tonnen-Kran für „Ikarus“ sowie ein 200-Tonnen-Seilbagger (jeweils Firma Felbermayr) auf einer Plattform für die 20 Meter große Sonne.

3 Fragen an Dietmar Kerschbaum

Der künstlerische Vorstandsdirektor der LIVA/Brucknerhaus ist Hauptverantwortlicher der Klangwolke.

Inwiefern wird diese Klangwolke ihrem 40-jährigen Jubiläum entsprechend ein außergewöhnliches Spektakel?

Wegen des Jubiläums haben wir uns noch mehr angestrengt. Was mich freut, ist, dass dieses Thema der Ökologie und des Umweltschutzes endlich auch politisch präsent ist. Vor einem Jahr haben wir mit Regisseur David Pountney dieses gigantische Sonnen-Projekt besprochen. Deshalb bin ich glücklich, dass wir mit der Klangwolke diese so wichtigen Inhalte leuchtend riesig und punktgenau treffen.

Wie wird das Publikum in die Produktion eingebunden?

Teilweise werden die Menschen etwas bekommen, dazu möchte ich aber noch nicht zu viel verraten. Andererseits sind Aktionen geplant, wo wir das Publikum zum Mitsingen animieren. Auch durch diese Beteiligung wird es ein überwältigendes Ereignis.

Im vierten Klangwolken-Akt inszeniert Pountney die von den Menschen heraufbeschworene Bedrohung der Sonne als Apokalypse. Warum bedarf es immer einer Katastrophe, ehe der Mensch dazulernt?

Offenbar werden wir erst durch Katastrophen klüger, auch wenn vorher gewarnt wurde. Mit dieser künstlerischen Inszenierung wollen wir aufzeigen, dass es vielleicht auch anders geht.