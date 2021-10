Ein Linzer Theater im Bud-Spencer-Fieber

Im Linzer "Theater in der Innenstadt" dreht sich derzeit alles um Bud Spencer und Terence Hill: Das Theater hat den legendären Action-Helden das Musical "Halleluja 83" gewidmet, in dem Theaterchef Nik Raspotnik und Oliver Roitinger in den Hauptrollen zu sehen sind. In dem Stück von Oliver Erenyi sind Bud und Terry Brüder, die das Vermögen der Fuzzy Oil Company erben sollen – aber nur, wenn sie einige Abenteuer bestehen. Bereits am 25. November steht der nächste Promi im Haus an der Museumsstraße 7a im Mittelpunkt: Nik Raspotnik gestaltet unter dem Titel "Rockin’ Christmas" mit einer Liveband einen Elvis-Presley-Abend.

Das 100-Plätze-Theater sei gut durch die Krise gekommen, sagt Raspotnik: "Wir konnten Bar, Technik und Künstlergarderoben erneuern." Stolz ist der Hausherr auf sein Publikum: "Wir sind ein Haus der Popkultur und haben viele Besucher, die erstmals ein Theater besuchen." Er bemerkt, dass der Besucherzustrom stärker wird: "Langsam kommt wieder Leben in die Bude." (hes)

Infos: theater- innenstadt.at