Ein Lesevergnügen für Literatur-Feinschmecker

Sie wurde 1980 in Slowenien geboren, studierte in Ljubljana Vergleichende Literaturwissenschaft und lebt seit etwa 20 Jahren in Wien. Ihr Debütroman "Der Kreis des Weberknechts" erschien 2019. Seit sie 2022 mit dem Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde und von Karl-Markus Gauß die Chefredaktion der renommierten Literaturzeitschrift "Literatur und Kritik" übernahm, ist Ana Marwan im Literaturbetrieb ein bekannter Name.