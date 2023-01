Ingrid Höller: Ein Leben für die Wahrhaftigkeit auf der Bühne

Wer sie 2003 im Linzer Theater Phönix als Martha in dieser triumphalen Produktion von Edward Albees „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ - einem Gemetzel ramponierter Eheleute - gesehen hat, der wird sich für immer an ihr wütendes Flehen ums Mitfühlen erinnern. Nie hatte die Schauspielerin Ingrid Höller etwas anderes im Sinn: Das Publikum musste auf der Haut und in der Seele spüren, was Bühnen-Figuren aus der Fassung gerissen hat. Andernfalls kann man es gleich lassen.