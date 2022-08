Das Wiener Belvedere hat am Valentinstag mit großem Pomp 10.000 digitale Echtheitszertifikate zu je 1850 Euro mit Ausschnitten von Gustav Klimts Meisterwerk "Der Kuss" zum Kauf angeboten. Der Kurs auf dem Sekundärmarkt ist aber wegen Krieg, Krisen und der damit verbundenen Turbulenzen am Kryptomarkt auf Talfahrt. Auch das Interesse an den Zertifikaten hat stark nachgelassen, erst knapp ein Viertel ist verkauft. Eine Zwischenbilanz von Wolfgang Bergmann, dem kaufmännischen Leiter des Belvedere.