Ein kulinarisches Vergnügen für Herz und Gaumen

Mit dem Einakter "Le 66" (Deutsch: "Nummer 66") eröffnete Jacques Offenbach 1856 die zweite Sommersaison seines Theaters in Paris. In seiner Operetten-Miniatur "Die elektromagnetische Gesangsstunde" von 1867 lässt der Komponist samt Librettist Ernest Bourget einen zaudernden Jüngling ob magnetischer Behandlung durch Gesangslehrer Pacifico Toccato an sich selbst glauben und kunstvoll singen.