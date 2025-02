Bianca Ortner: "Ich bin ein kreatives Chamäleon"

Als "kreatives Chamäleon, das nie still steht": So beschreibt sich Bianca Ortner. Mit ihren Ensemble-Kolleginnen Margit Gruber und Mira Gregoric hat sie es bei der Aktion "Newcomerin gesucht" in das Finale der besten sechs Kandidatinnen geschafft. Dabei suchen die Poxrucker Sisters mit den OÖN eine Sängerin oder Frauenband, die beim Konzert zum Weltfrauentag am 8. März mit den Poxrucker Sisters, Ina Regen, AVEC, Sandra Hesch und der Musikerin SODL im Linzer Brucknerhaus auftritt. Bis 13. März kann auf nachrichten.at/newcomeringesucht abgestimmt werden.

Bianca Ortner stand schon in der Volksschule in Freistadt bei einem Kindermusical auf der Bühne, mit 13 gründete sie ihre erste Band. Nach der Schule machte Ortner eine Lehre als Bürokauffrau, später arbeitete sie als Pädagogin mit beeinträchtigten Menschen im Diakoniewerk Gallneukirchen. Doch die Liebe zur Musik blieb, schließlich begann sie ein Studium an der Bruckneruni im Jazz-Gesang. Die Linzerin unterrichtet in der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, daneben spielt sie in mehreren Bands, gibt als Lena Magdalena Kindermitmachkonzerte. Gruber und Gregoric lernte sie bei der Unplugged-Tour der Folkshilfe kennen, wo alle drei musizierten. Am Freitag erscheint ihre Single "Erinnerung und Neustart", in der sie über das Alltagschaos singt.

Der Zwischenstand:

KALEA: 38,7 %

ams: 22,1 %

Ortner mit GruberGregoric: 17,0 %

Christina Zarzer: 10,9 %

Katharina Dengel: 7,3 %

Nana Falkner: 4,0 %

Bis 13. Februar können Sie auf nachrichten.at/newcomeringesucht abstimmen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn