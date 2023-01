Ein Konzertjahr mit Stars unter Sternen und neuem Festival

Ein Fest der Stars auf Burg Clam 2023

„Endless Love“, „Lady“, „Truly“, „All Night Long“ sind nur einige von vielen Hits des vierfachen Grammy-Gewinners: Lionel Richie eröffnet am 25. Juni den OÖN-Konzertsommer auf Burg Clam. Weiter geht der Starreigen mit dem amerikanischen Singer-Songwriter, Surfer und Umweltschützer Jack Johnson (30. 6.). Ein Promi-Rock-Ereignis versprechen am 1. Juli „The Hollywood Vampires“ um Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry (Aerosmith).

Lionel Richie Bild: APA/Herbert Pfarrhofer

Bühne frei für „Clam Rock 2023“ heißt es am 7. Juli u. a. mit Jethro Tull, Manfred Mann und The Original Wallers. Aus Colorado stammen die US-amerikanischen Pop-Rock-Ikonen „One Republic“ (8. 7.), Stars aus Großbritannien sind Simply Red (30. 7.). Höhepunkte mit heimischen Größen: Hubert von Goisern (28. 7.), Bilderbuch (29. 7.), Pizzera & Jaus, Ina Regen und Christina Kosik (5. 8.).

"Klassik am Dom": Musik unter Sternen

Internationale und heimische Stars sind wieder bei "Klassik am Dom" zu Gast: Den Reigen eröffnet ein Doppelkonzert mit Wolfgang Ambros und Gert Steinbäcker (13. 7.). Ihre Wohlfühlstimme zeichnet die neunfache Grammy-Gewinnerin Norah Jones aus (18. 7.), die Kunst des Belcanto beherrscht Placido Domingo (26. 7.). Eros Ramazzotti macht auf seiner "Battito Infinito World Tour" in Linz Station (28. 7.). Sein neues Klassik-Album "Icon" stellt Geigenstar David Garrett vor (4. 8.).

Eine Stimme wie Balsam auf der Seele: Norah Jones ist am 18. Juli auf dem Domplatz in Linz zu erleben. Bild: Image Press Agency

Eros Ramazzotti Bild: E. Leanza/dpa

Festival-Premiere für „Lido Sounds“

Von 16. bis 18. Juni heißt es erstmals Bühne frei auf dem Urfahrmarktgelände für das neue Festival „Lido Sounds“ in Kooperation mit der LIVA. Auf zwei Bühnen – einer großen Open-Air-Mainstage und einer kleineren, überdachten Zelt-Bühne – vereinen drei Festivaltage verschiedene Genres.

My Ugly Clementine Bild: Hanna Fasching

Der Auftakt am 16. Juni steht im Zeichen des Indie-Pops mit Florence + The Machine, Giant Rooks, Avec und My Ugly Clementine. Rockiger wird es am 17. Juni, wenn u. a. Die Toten Hosen, Wanda und Beatsteaks aufspielen. Hip-Hop und R&B bringt der 18. Juni u. a. mit Seeed-Frontmann Peter Fox und dem deutschen Erfolgsrapper Cro.

