Ein knapper Fellbikini machte sie zur Berühmtheit

Die US-Schauspielerin Raquel Welch ist am Mittwoch im Alter von 82 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Ihren Durchbruch hatte die 1940 in Chicago als Jo Raquel Tejada geborene Welch 1966 in dem Steinzeit-Hit "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" – vor allem dank ihres knappen Fellbikinis gefeiert. Als Höhlenmädchen Loana wurde die damals 26-Jährige über Nacht zum Sexsymbol.

Mit kleinen Rollen hatte sich Welch Anfang der 1960er Jahre im Filmgeschäft hochgearbeitet. Im Musikfilm "König der heißen Rhythmen" war sie kurz als College-Studentin an der Seite von Elvis Presley zu sehen. Auch in "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" hatte Welch nicht viel zu sagen, wohl aber viel zu zeigen. Die Zeitschrift "Life" erklärte sie zur meistfotografierten Frau des Jahres.

Die Latina-Tochter einer Amerikanerin und eines Bolivianers behielt den Nachnamen ihres ersten Ehemannes, auch wenn die Beziehung schnell in die Brüche ging. Bei der Scheidung war sie gerade 24 Jahre alt und Mutter von zwei kleinen Kindern. Es folgten weitere drei Ehen. Das letzte Ja-Wort gab sie 1999 einem deutlich jüngeren Gastronomen.

Beruflich machte die Schauspielerin bis ins hohe Alter weiter. In der Komödie "How to Be a Latin Lover" spielte Welch 2017 eine verwitwete Millionärin, die von jüngeren Männern umgarnt wird. Das Alter war der früheren Balletttänzerin kaum anzusehen. Nach eigenem Bekunden musste sie dafür nicht viel tun. Sie achte lediglich auf gute Ernährung und eine gesunde Lebensweise, treibe ein bisschen Sport und passe auf ihre Haut auf, sagte Welch 2018.

Die Schauspielerin drehte mit Hollywoodgrößen wie James Stewart, Frank Sinatra und Burt Reynolds. Ihr Comedy-Talent bewies sie in dem Streifen "Die drei Musketiere" (1973). Für diesen Auftritt erhielt sie den Golden Globe als beste Komödien-Darstellerin.

