Ein Klassiker erobert das Theater des Kindes

In der 40-Minuten-Version von Nora Dirisamer ist Meinhard, die Landmaus, ein Altrocker, Stadtmaus Charly dagegen ein Hip-Hopper. "Es ist ein flottes, knackiges Stück mit viel Wortwitz", sagt Caroline Ghanipour. Die aus Augsburg stammende Regisseurin arbeitet zum ersten Mal für das Theater des Kindes. In der Geschichte für Kinder ab drei Jahren zeigen einander die beiden Mäuse ihre Welt: "Es ist ein Plädoyer für Toleranz", sagt Theaterchef Andreas Baumgartner. "Beide Welten werden vorgestellt, keine ist besser. Jeder soll und darf in seiner Welt leben.“ Dank Projektionen von Georg Lindorfer wechseln die Mäuse in Sekundenschnelle zwischen den Welten hin und her.

Hinter den Kulissen hat Theaterchef Baumgartner viel zu tun. Schauspieler Matthias Hacker schied aus gesundheitlichen Gründen Ende Jänner aus dem Ensemble aus. Deswegen werden zwei Stücke („Miss Sonnenschein“ und „Auf Ötzis Spuren“) abgesetzt. Christian Lemperle ist als Gast in den ersten zwei Vorstellungen von „Die Stadtmaus und die Landmaus“ zu sehen und wird dann abgelöst. Insgesamt wird das Theater aber seit Herbst vom Publikum gestürmt, sagt Baumgartner: "Alle unsere Vorstellungen sind ausverkauft."

Die Uraufführung findet am 17. Februar um 10 Uhr statt, weitere Termine u.a. am 18. Februar, 15 Uhr. Infos: theater-des-kindes.at

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn