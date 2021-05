Wer nahe dem Stifter-Platz in den Keller unter dem Kunstuni-Innenhof steigt, fühlt sich wie in einer anderen Epoche. In dem Kellersystem voller zugiger Gänge bröckelt Putz von der Mauer, dazwischen sind unzählige kleine Räume eingelassen. Es wirkt wie ein Gefängnis voller Zellen. "Tatsächlich dürfte die Anlage als Luftschutzkeller für höherrangige Nazis geplant worden sein", sagt Hubert Lobnig von der Kunstuni. Benutzt wurden die Räume dafür allerdings nie.