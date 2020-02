"Ein Kabarettpreis mit Charme"

"Ich war damals jünger als alle Teilnehmer", erinnert sich der heute 30-Jährige an die erste Ausgabe des Bewerbs für Nachwuchskabarettisten. Das Prinzip blieb bis heute gleich: Sechs Kabarettisten haben je zehn Minuten Zeit, um ihr Programm vorzustellen. Am Schluss entscheidet das Publikum. "Genau das macht den Charme des Preises aus", sagt der gebürtige Steirer, der auch heuer wieder moderiert. "Man muss jeden einzelnen Zuschauer überzeugen." Doch das heiße nicht, dass nur Kabarettisten mit breitenwirksamen Programmen gewinnen: "Das Ennser Publikum gibt immer wieder auch jenen seine Stimme, die schwere Kost auf die Bühne bringen."

ORF III zeichnet auf

Mittlerweile hat der Preis an Renommee gewonnen: Als Showeinlage sind heuer die Geschwister RaDeschnig zu Gast, ORF III bringt voraussichtlich am 27. Februar um 22.50 Uhr eine Aufzeichnung. Doch warum nahm Schreiner selbst nie am Bewerb teil? "Das wäre eine schräge Optik, wenn ich als Moderator den Hut wechseln würde", sagt er. Aber immerhin: "Ich hab schon mehrmals Publikumsstimmen bekommen, obwohl ich gar nicht zur Wahl stand."

Wer glaubt, mit damals 18 Jahren hätte Schreiner in Enns seine ersten Bühnenerfahrungen gesammelt, irrt: Bereits mit 15 Jahren gewann er den Grazer Kleinkunstvogel. "Mich hat schon früh die Bühne in jeglicher Form fasziniert." 15 Jahre später ist er bereits mit seinem achten Programm "Schwarz auf Weiß" auf Tour. (hes)

Die Ennser Kleinkunstkartoffel findet am 16. Februar um 19 Uhr in der Ennser Stadthalle statt. Am 26. Februar ist Clemens Maria Schreiner um 20 Uhr mit "Schwarz auf Weiß" im Linzer Posthof zu Gast.

Infos: posthof.at