Ein junges Fest für ein gutes (Über-)Leben

Eine junge Frau mit Kopftuch tanzt aus einem inneren Drang heraus. Zu sehen sind diese berührenden Szenen im Kurzfilm "Yellow Line", den das Welser Jugendmedienfestival Youki bei seinem Filmwettbewerb ins Kino bringen wird.

Die Arbeit stammt von der Iranerin Katayoun Parmar (26) und "zeigt ihren großen Mut", sagt Martina Genetti, Leiterin des Youki-Filmwettbewerbs. Der Film stehe für Widerspruch gegen das Tanzverbot im Iran. Angesichts der dortigen Proteste nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die die "Sittenpolizei" gegen sich aufgebracht hatte, würde Parmars Haltung an "Brisanz und Aktualität" gewinnen.

"Yellow Line" ist einer von 79 Filmen aus 31 Ländern, die in Wels ins Rennen gehen. Geschaffen haben sie Regieführende zwischen 13 bis 27 Jahren. Dieser Prozess des Stützens und Ermöglichens steht exemplarisch für den Geist der Youki: Inspiration geben, probieren lassen, Halt, Hilfe und Humor vermitteln.

Dabei hat man sich bei der Youki, die seit 2019 erstmals wieder live stattfindet, dem gesamtheitlichen Medienbegriff von Social Media über Literatur bis Musik verschrieben. "Für unsere Nightlines engagieren wir zum Beispiel junge Bands, die vielleicht auf dem Sprung zu Größerem sind", sagt Philipp Feichtinger, der mit Anna Rieder die Youki leitet. Man lade junge Kunstschaffende ein, um die Trophäen des Wettbewerbs zu gestalten. Heuer schafft Magdalena Prieler oft versteckte Objekte der Hygiene.

Philipp Feichtinger, Anna Rieder

Tabus aufbrechen und Kommunikation anregen sollen auch die Vermittlungsangebote. Beim Workshop "Body Talk" (12. 10.) geht es um gesunde Körperwahrnehmung, im Workshop "Never Work Alone" (15. 10.) um solidarische, nachhaltige Kulturarbeit (Eintritt frei, es gibt freie Plätze) und im Breakfastclub (15. 10.) spricht man #MeToo in Österreich an.

Das Motto 2022 lautet "Survive" und soll dem Rechnung tragen, "dass junge Menschen in Krisenszenarien aufwachsen", sagt Feichtinger. Neben der Pandemie meint man die Angst durch die Klimakrise oder den Krieg in Europa. "Im Kleinen können wir Strategien zeigen, die im persönlichen wie künstlerischen Umgang helfen".

Konzerte und die Karaokeparty "I Will Survive" locken nach Wels.

Die 800 für den Wettbewerb gesichteten Werke aus 75 Ländern würden kein pauschales Zeugnis einer deprimierten Jugend ablegen, sagt Genetti. Der Fokus liege auf psychischer Gesundheit, Schwieriges werde respektvoll, feinfühlig, mit Humor und sehr kreativ erzählt. "Bei vielen merkt man, dass Film eine Art der Verarbeitung, der Beschäftigung mit dem Selbst ist."

Youki 2022 auf einen Blick

Wann? 11. bis 15. 10.

11. bis 15. 10. Wo? Medienkulturhaus, Alter Schlachthof, Programmkino Wels

Medienkulturhaus, Alter Schlachthof, Programmkino Wels Was? 26 Veranstaltungen (Konzerte, Gespräche), 79 Filme in zehn Wettbewerbsblöcken

26 Veranstaltungen (Konzerte, Gespräche), 79 Filme in zehn Wettbewerbsblöcken Für wen? Für junge Menschen wie für reife Film-, Kino- und Kunstbegeisterte mit Interesse an junger Lebenswelt, youki.at

Für junge Menschen wie für reife Film-, Kino- und Kunstbegeisterte mit Interesse an junger Lebenswelt, youki.at Tickets: kostenloses Programm für unter 18-Jährige, Reservierung: ticket@youki.at