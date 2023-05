Ein Jubiläumskonzert, bei dem es richtig "BÄM!" gemacht hat

Es war ein Auftakt mit Augenzwinkern, bei dem das Ensemble eines klarstellte: Beim Konzert "BÄM!" zum 10-Jahr-Jubiläum der Musicalsparte des Landestheaters geht es – eh klar – allein ums Musical. "Heute wird gelacht" (aus "Die spinnen, die Römer!") hatte man am Samstag einen neuen Text verpasst, in dem es gleich hieß: "Oper und Tanz gibt’s heute nicht, auch das Schauspiel hat dicht" und "statt schwerer Kost gibt es Musik, und OÖN, heut’ keine Kritik". So verlockend das leichtfüßig