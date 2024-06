"Ein Jedermann fürs Herz" im Kulturhof Perg"

"Jeeedermann!“ Der legendäre Ruf aus Hugo von Hofmannsthals Mysterienspiel kommt auch in der von ihr ausgearbeiteten Fassung vor, verspricht Julia Ribbeck. „Aber in anderer Form, als man es aus Salzburg kennt.“ Die deutsche Schauspielerin und Wahl-Oberösterreicherin bringt mit ihrem Partner, Intendant Martin Dreiling, den Klassiker aus 1911 vom Sterben des reichen Mannes am 4. 7. (20 Uhr) im Kulturhof Perg in einer modernen Fassung zur Aufführung. Mit Musik und Tanz soll dies