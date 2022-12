Ein irisches Trio hängt "Top Gun" und den neuen "Avatar"-Film ab

Mit "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" gelang dem Londoner Martin McDonagh 2017 ein furioses Drama über eine Mutter (Frances McDormand), die ihr Recht einfordert. Dabei führte er McDormand und Nebendarsteller Sam Rockwell zum Oscar.

Seit gestern ist McDonaghs neuester Film über den Zerfall einer Männerfreundschaft acht Mal für den zweitwichtigsten Filmpreis Hollywoods, den Golden Globe, nominiert (u. a. als bester Film und für Regie). "The Banshees of Inisherin" (Kinostart: Jänner) vereint die irischen Stars Brendan Gleeson, Colin Farrell und Barry Keoghan ("The Batman"), alle drei sind nominiert.

Die europäische Arbeit hat zwei große US-Kinoereignisse weit abgehängt: "Top Gun: Maverick" von Tom Cruise hält bei zwei Nominierungen (für Drama und Musik), ebenso James Camerons "Avatar – The Way of Water", das morgen im Kino anläuft (beste Regie, bestes Drama). Mehrere Chancen auf die Preise, die die internationalen Journalisten Hollywoods verleihen, haben die Satire "Babylon" von Damien Chazelle ("La La Land") mit Margot Robbie und Brad Pitt sowie Steven Spielbergs autobiografisches Drama "The Fabelmans" (je fünf Nominierungen).

"Im Westen nichts Neues" dabei

Nachdem die im Vergleich zur Oscar-Academy kleine Organisation der Auslandsjournalisten in einen Skandal geschlittert war (Intransparenz, massives Diversitätsproblem), wurde sie aus dem TV verbannt. Nach einer großen Umstrukturierung kehrt die Golden-Globe-Gala am 10. Jänner wieder auf den US-Sender NBC zurück, der die Prämierung in 27 Kategorien live zeigt. Bei den internationalen Filmen ist die deutsche Netflix-Adaption von "Im Westen nichts Neues" nominiert, Burgtheater-Mitglied Felix Kammerer spielt die Hauptrolle.

Bei den Serien gelten "The Crown" und die schwarze Satire "White Lotus" als Favoriten.

Porträt von James Cameron:

Autor Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur

