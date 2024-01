Ein idyllischer See und seine finsteren Geheimnisse

Auf dem Campingplatz der Gemeinde Seeblick ist alles wie immer: Besitzer Edi und seine junge Helferin Else legen Wäsche zusammen, das Radio rauscht, das Ehepaar F. richtet sich für seinen Sommerurlaub am See ein. Doch unter der idyllischen Oberfläche beginnt es zu brodeln: Wegen der Hitze wird der See immer wärmer, und der Pegelstand sinkt so weit, dass der See auszutrocknen droht. Da taucht Journalistin Ava auf und bringt auch noch das menschliche Gefüge durcheinander.